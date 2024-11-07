«Спартак» выиграл 4-й матч подряд в КХЛ. Команда Жамнова вышла на 2-е место на Западе, обойдя СКА
«Спартак» выиграл четвертый матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Алексея Жамнова обыграла ЦСКА (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Спартак» обошел СКА (32 балла в 25 играх) и вышел на второе место в таблице Запада. Команда из Москвы набрала 33 очка после 23 матчей. Лидирует «Локомотив» (44 в 25).
В следующей игре, 10 ноября, «Спартак» встретится с «Куньлунем».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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