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«Спартак» выиграл 4-й матч подряд в КХЛ. Команда Жамнова вышла на 2-е место на Западе, обойдя СКА

«Спартак» выиграл четвертый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Алексея Жамнова обыграла ЦСКА (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Спартак» обошел СКА (32 балла в 25 играх) и вышел на второе место в таблице Запада. Команда из Москвы набрала 33 очка после 23 матчей. Лидирует «Локомотив» (44 в 25).

В следующей игре, 10 ноября, «Спартак» встретится с «Куньлунем».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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