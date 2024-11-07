Ротенберг заменил Заврагина на Мойсевича в игре с «Сочи». СКА уступает 0:2 во 2-м периоде

Роман Ротенберг заменил вратаря по ходу матча СКА.

Стартовый вратарь петербуржцев Егор Заврагин отправился на скамейку запасных по ходу первого периода матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Сочи» (0:2, 2-й период).

Он пропустил 2 гола к 21-й минуте игры и был заменен на Павла Мойсевича .