Ротенберг заменил Заврагина на Мойсевича в игре с «Сочи». СКА уступает 0:2 во 2-м периоде
Роман Ротенберг заменил вратаря по ходу матча СКА.
Стартовый вратарь петербуржцев Егор Заврагин отправился на скамейку запасных по ходу первого периода матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Сочи» (0:2, 2-й период).
Он пропустил 2 гола к 21-й минуте игры и был заменен на Павла Мойсевича.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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