Новиков о КХЛ: «Дело не в слабых командах, просто у них слабые менеджеры. Москва и Питер могут обеспечить воспитанниками весь Дальний Восток. Нужно искать профессионалов»

Юрий Новиков высказался о слабых менеджерах в клубах Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Касаемо слабых команд в КХЛ . Я уверен, что дело не в том, что у нас слабые команды. Просто у них слабые менеджеры. Откуда они появляются? Я в шоке от того, откуда взялись люди, которые работают в клубах на Дальнем Востоке.

Чем слабее команда, тем сильнее должно быть ее управление. Надо искать профессионалов, которые смогут ее поднять. Перспективной молодежи в стране выбрасывается немыслимое количество. Москва и Питер своими воспитанниками могут обеспечить весь Дальний Восток. Страдает дело, выбрасываются деньги на ветер.

Пора уже спрашивать. Если посмотреть, что за люди у нас в клубах работают, то просто диву даешься. А списывается все на то, что у нас денег нет, что мы все убогие и слабенькие. Все это ерунда. Я проходил намного более сложные ситуации.

Создать сегодня в России боеспособную команду – это как дважды два. Нужно знать рынок и молодых игроков. Но потребуется минимум два года. Работа некоторых клубов – растрата государственных денег», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.