Глава КХЛ Морозов завтра посетит Астану для переговоров по «Барысу» («Шайба.kz»)
Алексей Морозов в Астане проведет переговоры о ситуации в «Барысе».
По информации «Шайба.kz», 16 июля президент КХЛ посетит Астану для переговоров с «Барысом».
Ранее сообщалось, что казахстанский клуб за два миллиарда рублей может приобрести крупная российская компания.
Кроме того, была информация о том, что казахстанский банк Kaspi может выделить «Барысу» 300 миллионов рублей, чтобы пригласить иностранных тренеров и игроков.
По законам Казахстана нельзя оплачивать контракты легионеров из государственных средств.
В прошлом сезоне «Барыс» занял 12-е место в таблице Восточной конференции, набрав 35 очков в 68 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Шайба.kz»
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