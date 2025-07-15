Глава КХЛ Морозов завтра посетит Астану для переговоров по «Барысу» («Шайба.kz»)

Алексей Морозов в Астане проведет переговоры о ситуации в «Барысе».

По информации «Шайба.kz», 16 июля президент КХЛ посетит Астану для переговоров с «Барысом».

Ранее сообщалось , что казахстанский клуб за два миллиарда рублей может приобрести крупная российская компания.

Кроме того, была информация о том, что казахстанский банк Kaspi может выделить «Барысу» 300 миллионов рублей, чтобы пригласить иностранных тренеров и игроков.

По законам Казахстана нельзя оплачивать контракты легионеров из государственных средств.

В прошлом сезоне «Барыс» занял 12-е место в таблице Восточной конференции, набрав 35 очков в 68 матчах.