Кноблаух о новом тренере вратарей в «Эдмонтоне»: «Были моменты, когда ждали большего от голкиперов. Мы искали возможность подстегнуть их и сделать лучше»
Крис Кноблаух оценил появление нового тренера вратарей в «Эдмонтоне».
«Ойлерс» ранее сообщили о назначении Питера Обри новым тренером вратарей – он заменил Дастина Шварца, который работал в канадском клубе прошлые 11 сезонов.
«Были моменты, когда наши голкиперы показывали исключительную игру, но были и моменты, когда мы ожидали от них большего.
Решение об этих изменениях далось нам очень нелегко, но в нашем клубе мы всегда ищем пути к улучшению, будь то улучшение большинства, игры в равных составах или игры в обороне.
Мы искали возможность подстегнуть наших голкиперов и сделать их лучше.
Думаю, что Питер сможет подстегнуть ребят и привнести в игру другой взгляд. Надеюсь, он поможет им чаще показывать лучшую игру», – сказал главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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