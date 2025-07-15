Кноблаух о новом тренере вратарей в «Эдмонтоне»: «Были моменты, когда ждали большего от голкиперов. Мы искали возможность подстегнуть их и сделать лучше»

Крис Кноблаух оценил появление нового тренера вратарей в «Эдмонтоне».

«Ойлерс» ранее сообщили о назначении Питера Обри новым тренером вратарей – он заменил Дастина Шварца, который работал в канадском клубе прошлые 11 сезонов.

«Были моменты, когда наши голкиперы показывали исключительную игру, но были и моменты, когда мы ожидали от них большего.

Решение об этих изменениях далось нам очень нелегко, но в нашем клубе мы всегда ищем пути к улучшению, будь то улучшение большинства, игры в равных составах или игры в обороне.

Мы искали возможность подстегнуть наших голкиперов и сделать их лучше.

Думаю, что Питер сможет подстегнуть ребят и привнести в игру другой взгляд. Надеюсь, он поможет им чаще показывать лучшую игру», – сказал главный тренер «Эдмонтона » Крис Кноблаух.