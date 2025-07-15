«Динамо» подписало форварда Мамина из ЦСКА. Контракт – на два года, зарплата – 60 млн рублей за сезон

«Динамо» подтвердило переход Максима Мамина.

30-летний нападающий подписал договор на два года с бело-голубыми.

Ранее сообщалось , что зарплата хоккеиста составит 60 миллионов рублей за сезон.

В КХЛ форвард выступал только за ЦСКА , за который в общей сложности отыграл девять сезонов.

В прошлом сезоне Мамин набрал 26 (13+13) очков в 61 матче Фонбет чемпионата КХЛ . В плей-офф у хоккеиста ни одного результативного действия в шести играх.