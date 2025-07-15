«Динамо» подписало форварда Мамина из ЦСКА. Контракт – на два года, зарплата – 60 млн рублей за сезон
«Динамо» подтвердило переход Максима Мамина.
30-летний нападающий подписал договор на два года с бело-голубыми.
Ранее сообщалось, что зарплата хоккеиста составит 60 миллионов рублей за сезон.
В КХЛ форвард выступал только за ЦСКА, за который в общей сложности отыграл девять сезонов.
В прошлом сезоне Мамин набрал 26 (13+13) очков в 61 матче Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф у хоккеиста ни одного результативного действия в шести играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Динамо»
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