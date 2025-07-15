Вайсфельд считает, что СКА не конкурент «Локо»: «Но подпишут 3-4 знаковых игроков в один день – и это поменяет все расклады. Пока Ларионов ориентируется на знакомых ему хоккеистов»
Леонид Вайсфельд оценил трансферную работу СКА в межсезонье.
«Может ли сейчас СКА конкурировать с тем же «Локомотивом»? С моей точки зрения, сейчас нет, но еще много времени до начала сезона. Мне часто такие вопросы задают: оценить селекцию той или иной команды.
Но об этом можно сказать после пятого сентября. Мы же не знаем. Сейчас ничего не происходит, а в один день они подпишут трех-четырех игроков знаковых – и это поменяет вообще все расклады.
Поэтому сейчас об этом говорить рано. Пока что вижу, что Игорь Ларионов ориентируется на знакомых ему игроков, а дальше уже будет видно», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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