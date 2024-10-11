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  • Роман Ротенберг: «СКА – один из символов Петербурга. Туристы покупают наш мерч, кепки пользуются сумасшедшим спросом – видел их даже во Владивостоке и Хабаровске»
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Роман Ротенберг: «СКА – один из символов Петербурга. Туристы покупают наш мерч, кепки пользуются сумасшедшим спросом – видел их даже во Владивостоке и Хабаровске»

Роман Ротенберг считает, что СКА является одним из символов Санкт-Петербурга.

– В июне на полях ПМЭФ вы обозначили финансовые успехи клуба, который тренируете. За время работы вы и ваша команда в 22 раза увеличили объемы выручки. Благодаря каким статьям доходов удалось добиться такого результата? Вы также говорили, что ставите себе цель увеличить годовую выручку клуба до 2 млрд рублей. За счет чего вы планируете добиться этого объема?

– Мы на протяжении долгих лет много работали над имиджем СКА, развивали маркетинг. Сейчас клуб стал одним из символов Петербурга – многие туристы, даже далекие от хоккея, покупают вещи из наших коллекций в качестве сувениров.

Особо удачным кейсом стали наши кепки – мы придумали их еще в середине 2010-х годов, а они пользуются сумасшедшим спросом по сей день. Мы придумываем новые дизайны, новые слоганы и выпускаем новые тиражи.

Я видел наши кепки почти во всех городах, где мы играли на выезде, – даже во Владивостоке и Хабаровске можно встретить людей в мерче СКА. Разумеется, есть доход от продаж билетов и абонементов, зарабатывает деньги и наш «Хоккейный город» – один из лучших многофункциональных спортивных комплексов в мире.

Там есть все – от двух ледовых площадок до отеля и медицинского центра. В общем, мы используем комплексный подход, стараемся увеличить выручку на всех маркетинговых направлениях, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Федеральный бизнес журнал»
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