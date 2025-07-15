Генменеджер Канады о составе по типу Матча звезд на ОИ-2026: «Хотим собрать мастеровитую команду, способную играть в быстром темпе – в этом наша сила»

Даг Армстронг высказался о принципах формирования состава сборной Канады на ОИ.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо.

– Насколько сложно устоять перед соблазном собрать команду по типу Матча всех звезд?

– Мы хотим собрать мастеровитую команду, которая способна играть в быстром темпе. В этом наша сила. Думаю, мы не хотим отступать от этого.

Конечно, нужно нейтрализовывать меньшинство, выигрывать вбрасывания, а также делать определенные вещи на льду, чтобы создавать себе наилучшие возможности.

Нам нужно собрать команду, которая сможет проявить себя во всех этих аспектах.

Лучшие хоккеисты обычно участвуют во всех аспектах игры в своих командах, и я думаю, что они сделают то же самое и на Олимпиаде, – сказал генеральный менеджер сборной Канады Даг Армстронг.