Мельничук о вратарях в СКА: «Закон джунглей – кто сильнее, тот и выиграет. Четыре голкипера на одно место, нет ярко выраженного первого номера»
Алексей Мельничук поделился мыслями о вратарской конкуренции в СКА.
На данный момент в петербургской команде есть голкиперы Егор Заврагин, Сергей Иванов, Артемий Плешков и Павел Мойсевич.
– В СКА в этом сезоне собирается очень молодая вратарская бригада. Правильно ли говорить, что по возрасту нельзя судить вратарей?
– Конечно. Наоборот, это добавляет оптимизма. Думаю, в этом году у пацанов в плане роста будет вообще кайф.
Да, у них четыре вратаря на одно место, но они все плюс‑минус одного возраста и нет ярко выраженного первого номера.
У каждого будет шанс. В СКА закон джунглей – кто сильнее, тот и выиграет, – сказал голкипер «Локомотива» Алексей Мельничук.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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