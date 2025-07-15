Денуайе подписал контракт с фарм-клубом «Миннесоты» в АХЛ. Форвард был открыт к переходу в КХЛ
Эллиот Денуайе продолжит карьеру в АХЛ.
23-летний нападающий подписал односторонний контракт с клубом АХЛ «Айова Уайлд».
Ранее сообщалось, что канадский хоккеист открыт к предложениям из КХЛ.
В прошлом сезоне Эллиот Денуайе выступал за «Лихай Вэлли» и набрал 19 (4+15) очков в 59 матчах регулярного чемпионата АХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Айовы»
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