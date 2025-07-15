Денуайе подписал контракт с фарм-клубом «Миннесоты» в АХЛ. Форвард был открыт к переходу в КХЛ

Эллиот Денуайе продолжит карьеру в АХЛ.

23-летний нападающий подписал односторонний контракт с клубом АХЛ «Айова Уайлд ».

Ранее сообщалось , что канадский хоккеист открыт к предложениям из КХЛ .

В прошлом сезоне Эллиот Денуайе выступал за «Лихай Вэлли» и набрал 19 (4+15) очков в 59 матчах регулярного чемпионата АХЛ .