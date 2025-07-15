Гендиректор «Динамо»: «Подписание Мамина добавит креатива, вариативности в атакующую линию, опыта. Он хорош не только в силовой игре, но еще создает много моментов»

Сергей Сушко прокомментировал переход Максима Мамина в ЦСКА.

«Динамо» подписало соглашение с нападающим.

«Подписание Максима Мамина добавляет нам креатива и вариативности в атакующую линию.

Опытный нападающий может сыграть как в центре, так и на краю, как в большинстве, так и в меньшинстве.

Габаритный форвард хорош не только в силовой игре и на пятачке, но еще достаточно много создает моментов и успешно их реализует.

Максим уже долгое время играет на высшем уровне и добился множества значимых достижений.

Мы ждем, что он добавит в нашу команду еще больше опыта. Приветствуем новичка и ждем от него яркой игры в составе «Динамо»!» – сказал генеральный директор «Динамо » Сергей Сушко.