Гендиректор «Динамо»: «Подписание Мамина добавит креатива, вариативности в атакующую линию, опыта. Он хорош не только в силовой игре, но еще создает много моментов»
Сергей Сушко прокомментировал переход Максима Мамина в ЦСКА.
«Динамо» подписало соглашение с нападающим.
«Подписание Максима Мамина добавляет нам креатива и вариативности в атакующую линию.
Опытный нападающий может сыграть как в центре, так и на краю, как в большинстве, так и в меньшинстве.
Габаритный форвард хорош не только в силовой игре и на пятачке, но еще достаточно много создает моментов и успешно их реализует.
Максим уже долгое время играет на высшем уровне и добился множества значимых достижений.
Мы ждем, что он добавит в нашу команду еще больше опыта. Приветствуем новичка и ждем от него яркой игры в составе «Динамо»!» – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Динамо»
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