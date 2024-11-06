Василий Каменев: «У СКА все четыре голкипера могут здорово играть. Приятная головная боль для тренеров. Каждому бы клубу такую проблему»

Василий Каменев высказался о вратарях в составе СКА.

– В СКА давно не было такого количества хороших вратарей. Заврагина признали лучшим новичком КХЛ в октябре.

А в матче против «Куньлуня» вышел играть Мойсевич . И здорово выглядел! Хотя СКА уступил в овертайме, вины Мойсевича в этом нет. Габаритный и подвижный вратарь.

– Такое ощущение, что у молодых вратарей СКА нет нервов, настолько они спокойные по ходу матчей.

– Для вратаря это важно. Обычным игрокам нужны эмоции, кураж, вратарь – отдельная фигура. Спокойствие, отстраненность, никакая ошибка не должна выбивать его из колеи, потому что тогда ошибок будет еще больше. У СКА в этом плане шикарный выбор голкиперов.

– Еще недавно все хвалили Плешкова, теперь его не видно в воротах. Про Серебрякова я уже не говорю.

– Приятная головная боль для тренеров СКА: кого ставить в ворота? Есть четыре голкипера, все могут здорово играть. То ли чередовать их в каждом матче, то ли делать ставку на одного, когда придет пора плей-офф. Каждому бы клубу такую проблему.

– Раньше такой ротации на вратарской позиции не было?

– Не было, конечно. У СКА был финн Коскинен , за его спиной весь сезон кто-то сидел, когда выиграли Кубок Гагарина.

А в советские времена ворота СКА почти во всех матчах защищал Сергей Черкас – в тот сезон, когда мы бронзу взяли, – сказал бывший форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев.