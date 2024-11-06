Протас об Овечкине: «Он больше радуется, когда забивает кто-то из партнеров. Это многое говорит о нем как о капитане и лидере. Успех команды принесет личные достижения»
Алексей Протас высказался об игре Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ. .
Капитан «Вашингтона» находится на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (860 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
В текущем сезоне Овечкин набрал 14 (7+7) очков в 11 матчах.
Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас высказался о том, что близость Овечкина к рекорду не отражается на его игре в нынешнем сезоне.
«Нет, иногда даже не скажешь, потому что, когда забивает кто-то из партнеров, он радуется больше, чем когда забивает сам.
Это многое говорит о нем как о партнере по команде, капитане и лидере. Все знают, что успех команды принесет и личные достижения», – сказал Протас.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости