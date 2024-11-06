Протас об Овечкине: «Он больше радуется, когда забивает кто-то из партнеров. Это многое говорит о нем как о капитане и лидере. Успех команды принесет личные достижения»

Алексей Протас высказался об игре Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ. .

Капитан «Вашингтона» находится на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (860 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

В текущем сезоне Овечкин набрал 14 (7+7) очков в 11 матчах.

Нападающий «Вашингтона » Алексей Протас высказался о том, что близость Овечкина к рекорду не отражается на его игре в нынешнем сезоне.

«Нет, иногда даже не скажешь, потому что, когда забивает кто-то из партнеров, он радуется больше, чем когда забивает сам.

Это многое говорит о нем как о партнере по команде, капитане и лидере. Все знают, что успех команды принесет и личные достижения», – сказал Протас.