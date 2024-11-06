Кросби забил 598-й гол в НХЛ. Капитан «Питтсбурга» забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Айлендерс»

Сидни Кросби забросил 598-ю шайбу в НХЛ.

Капитан «Питтсбурга » забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс » (3:4 Б).

Канадец отличился во втором периоде встречи с передачи Евгения Малкина, отправив шайбу в ворота Ильи Сорокина с неудобной руки.

В этом матче Сидни Кросби также нанес пять бросков по воротам и провел на льду 21:49 (5:14 – в большинстве).

Этот гол стал для форварда шестым в нынешнем сезоне и 598-м – за карьеру в НХЛ.

В случае достижения отметки в 600 голов Кросби станет вторым действующим хоккеистом в НХЛ наряду с Александром Овечкиным , который достиг этого результата.

В этом сезоне Кросби набрал 15 (6+9) очков в 14 матчах чемпионата.