Коронато с дублем, Столарц с шатаутом и Маккиннон с 5 передачами – звезды дня в НХЛ

Мэтт Коронато, Энтони Столарц и Нэтан Маккиннон – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон с 5 передачами в игре против «Сиэтла» (6:3).

Вторая звезда – вратарь «Торонто» Энтони Столарц , сыгравший на ноль против «Бостона» (4:0) при 29 отраженных бросках.

Первая звезда – нападающий «Калгари» Мэтт Коронато с дублем в матче с «Монреалем» (3:2 ОТ).