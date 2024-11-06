3

Коронато с дублем, Столарц с шатаутом и Маккиннон с 5 передачами – звезды дня в НХЛ

Мэтт Коронато, Энтони Столарц и Нэтан Маккиннон – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон с 5 передачами в игре против «Сиэтла» (6:3).

Вторая звезда – вратарь «Торонто» Энтони Столарц, сыгравший на ноль против «Бостона» (4:0) при 29 отраженных бросках.

Первая звезда – нападающий «Калгари» Мэтт Коронато с дублем в матче с «Монреалем» (3:2 ОТ).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
рейтинги
logoТоронто
logoКалгари
logoКолорадо
logoНХЛ
logoНэтан Маккиннон
logoЭнтони Столарц
logoМэтт Коронато
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Макар и Маккиннон – третьи одноклубники в истории НХЛ, начавшие сезон с 13 игр с очками. Лидируют Орр и Эспозито – 15 игр
11сегодня, 05:55
Маккиннон сделал 5 передач против «Сиэтла», набрав очки во всех 13 матчах со старта сезона. Форвард «Колорадо» – лидер гонки бомбардиров с 25 очками
53сегодня, 04:56
Кучеров сделал 2 передачи против «Сент-Луиса» при 25:56 на льду. Форвард «Тампы» уступает только Макару и Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ
15сегодня, 03:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Плющев о драфте в КХЛ: «Непонятно, как это будет работать. Допустим, ЦСКА воспитал хорошего хоккеиста. Ну не поедет он в условный Хабаровск или Владивосток»
723 минуты назад
Ротенберг о возвращении драфта: «СКА нет в рабочей группе, хотя мы чемпионы МХЛ»
14сегодня, 08:43
«Амур» договорился о назначении Алексея Заварухина на пост главного тренера
20сегодня, 07:21
КХЛ создала рабочую группу по возвращению драфта: «Институт должен помогать клубам получать качественных молодых хоккеистов»
43сегодня, 07:11
Холлоуэя унесли на носилках со скамейки запасных из-за попадания шайбы в шею. Форвард «Сент-Луиса» находится в стабильном состоянии
8сегодня, 06:45Видео
КХЛ. «Локомотив» примет «Торпедо», «Динамо» против «Витязя»
6сегодня, 06:20
НХЛ. «Сент-Луис» победил «Тампу», «Питтсбург» уступил «Айлендерс» по буллитам, «Каролина» забила 6 голов «Филадельфии»
127сегодня, 06:15
Кросби забил 598-й гол в НХЛ. Капитан «Питтсбурга» забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Айлендерс»
9сегодня, 05:40
Маккиннон сделал 5 передач против «Сиэтла», набрав очки во всех 13 матчах со старта сезона. Форвард «Колорадо» – лидер гонки бомбардиров с 25 очками
53сегодня, 04:56
«Виннипег» выиграл 12 из 13 матчей в сезоне НХЛ. Хеллибак отразил 21 бросок «Юты», сделав 2-й шатаут
4сегодня, 04:45
Ко всем новостям
Последние новости
Фастовский о возвращении драфта КХЛ: «Идет процесс формирования рабочей группы, меня туда пригласили»
114 минут назад
Щитов об Алексее Заварухине в «Амуре»: «У команды с Дальнего Востока своя специфика. Для него это будет серьезная проверка»
32 минуты назад
Фастовский о драфте в КХЛ: «Возможность распределения ребят по клубам дает шанс заиграть многим игрокам. В некоторых командах их переизбыток»
сегодня, 08:59
Рыбин о форме Овечкина: «В прошлом году это не Саша был, а одна фамилия каталась, были какие-то промахи сделаны. Как он тогда играл и сейчас – совершенно разные два человека»
сегодня, 08:54
Нидеррайтер провел 900-й матч в НХЛ. У форварда «Виннипега» 455 очков в лиге
сегодня, 08:28
Сушинский о ЦСКА: «Команду очень сильно подбрасывает в этом году. Молодежь пока не может заменить ушедших лидеров»
сегодня, 08:16
Куинн Хьюз сделал 300 передач быстрее всех в истории «Ванкувера». В НХЛ среди защитников его опередили только Лич и Орр
3сегодня, 07:50
Игорь Кравчук: «В НХЛ не бывает, что судьи самоутверждаются на звездах. Если они будут сидеть в штрафном боксе, это минус всем, ломает бизнес»
8сегодня, 07:35
Марченко забил 5-й гол в сезоне НХЛ. Форвард «Коламбуса» набрал 13 очков в 12 играх
7сегодня, 06:55
Владимир Крикунов: «Капризов заслуживает очень выгодный контракт – постоянно тащит «Миннесоту». Клуб не самый звездный, но благодаря Кириллу регулярно выходит в плей-офф»
1сегодня, 06:35