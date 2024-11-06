Коронато с дублем, Столарц с шатаутом и Маккиннон с 5 передачами – звезды дня в НХЛ
Мэтт Коронато, Энтони Столарц и Нэтан Маккиннон – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон с 5 передачами в игре против «Сиэтла» (6:3).
Вторая звезда – вратарь «Торонто» Энтони Столарц, сыгравший на ноль против «Бостона» (4:0) при 29 отраженных бросках.
Первая звезда – нападающий «Калгари» Мэтт Коронато с дублем в матче с «Монреалем» (3:2 ОТ).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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