Макар и Маккиннон – третьи одноклубники в истории НХЛ, начавшие сезон с 13 игр с очками. Лидируют Орр и Эспозито – 15 игр

Кэйл Макар и Нэтан Маккиннон набрали очки в 13-м матче подряд в НХЛ.

«Колорадо» переиграл «Сиэтл» (6:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Кэйл Макар и Нэтан Маккиннон продлили свои результативные серии до 13 матчей со старта сезона. Защитник сделал две передачи, нападающий – пять.

Они стали третьими в истории лиги партнерами по команде срезультативными сериями не менее 12 игр со старта сезона.

По этому показателю лидируют Бобби Орр и Фил Эспозито – 15 матчей за «Бостон» в сезоне-1973/74. У Дмитрия Квартальнова и Джо Джуно – 14 матчей за «Бостон» в сезоне-1992/93.