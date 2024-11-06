Макар и Маккиннон – третьи одноклубники в истории НХЛ, начавшие сезон с 13 игр с очками. Лидируют Орр и Эспозито – 15 игр
Кэйл Макар и Нэтан Маккиннон набрали очки в 13-м матче подряд в НХЛ.
«Колорадо» переиграл «Сиэтл» (6:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Кэйл Макар и Нэтан Маккиннон продлили свои результативные серии до 13 матчей со старта сезона. Защитник сделал две передачи, нападающий – пять.
Они стали третьими в истории лиги партнерами по команде срезультативными сериями не менее 12 игр со старта сезона.
По этому показателю лидируют Бобби Орр и Фил Эспозито – 15 матчей за «Бостон» в сезоне-1973/74. У Дмитрия Квартальнова и Джо Джуно – 14 матчей за «Бостон» в сезоне-1992/93.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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