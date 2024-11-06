Щитов об Алексее Заварухине в «Амуре»: «У команды с Дальнего Востока своя специфика. Для него это будет серьезная проверка»
Никита Щитов высказался о перспективах Алексея Заварухина в «Амуре».
Ранее появилась информация о том, что клуб назначит Алексея Заварухина на пост главного тренера.
«Сложно спрогнозировать его перспективы в Хабаровске. Он отработал неполный сезон в Челябинске, но хорошо себя зарекомендовал. У команды с Дальнего Востока своя специфика.
В чем главная сложность? Во-первых, как правильно готовить команду с учетом часовых поясов: физически и психологически. Во-вторых, как он сработается с новым коллективом. Все это не так просто для специалиста, не имеющего большого опыта.
Он перспективный тренер. Для него это будет серьезная проверка. Ему нужно будет доказать, что он является хорошим главным тренером. Хочется пожелать ему успехов», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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