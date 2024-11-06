«Амур» договорился о назначении Алексея Заварухина на пост главного тренера

«Амур» назначит Алексея Заварухина на пост главного тренера.

Дальневосточный клуб договорился о подписании со специалистом соглашения на полтора года.

Об этом сообщил журналист Михаил Зислис.

По ходу этого сезона «Амур» уволил Андрея Мартемьянова с поста главного тренера.

В прошлом сезоне Алексей Заварухин возглавил «Трактор » в ходе чемпионата и дошел с командой полуфинала Кубка Гагарина.

На данный момент «Амур » находится на 12-й позиции в таблице Восточной конференции.