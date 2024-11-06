«Амур» договорился о назначении Алексея Заварухина на пост главного тренера
«Амур» назначит Алексея Заварухина на пост главного тренера.
Дальневосточный клуб договорился о подписании со специалистом соглашения на полтора года.
Об этом сообщил журналист Михаил Зислис.
По ходу этого сезона «Амур» уволил Андрея Мартемьянова с поста главного тренера.
В прошлом сезоне Алексей Заварухин возглавил «Трактор» в ходе чемпионата и дошел с командой полуфинала Кубка Гагарина.
На данный момент «Амур» находится на 12-й позиции в таблице Восточной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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