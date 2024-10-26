«Югра» предлагала контракт Алексею Заварухину, он отказался. Клуб связался с Рябыкиным, Дмитрий взял время, чтобы подумать

«Югра» предлагала пост главного тренера Алексею Заварухину, но он отказался.

Об этом сообщает двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов

Последним местом работы 43-летнего специалиста был «Трактор», клуб уволил тренера в межсезонье.

«Инсайд. По моим данным, Югра предлагала контракт Алексею Заварухину, специалист отказал в оказании своих услуг. Сейчас клуб предложил работу Рябыкину, Дмитрий взял время, чтобы подумать», – написал Потапов.