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«Югра» предлагала контракт Алексею Заварухину, он отказался. Клуб связался с Рябыкиным, Дмитрий взял время, чтобы подумать

«Югра» предлагала пост главного тренера Алексею Заварухину, но он отказался.

Об этом сообщает двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов

Последним местом работы 43-летнего специалиста был «Трактор», клуб уволил тренера в межсезонье. 

«Инсайд. По моим данным, Югра предлагала контракт Алексею Заварухину, специалист отказал в оказании своих услуг. Сейчас клуб предложил работу Рябыкину, Дмитрий взял время, чтобы подумать», – написал Потапов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Алексея Потапова
возможные переходы
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