«Югра» предлагала контракт Алексею Заварухину, он отказался. Клуб связался с Рябыкиным, Дмитрий взял время, чтобы подумать
«Югра» предлагала пост главного тренера Алексею Заварухину, но он отказался.
Об этом сообщает двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов
Последним местом работы 43-летнего специалиста был «Трактор», клуб уволил тренера в межсезонье.
«Инсайд. По моим данным, Югра предлагала контракт Алексею Заварухину, специалист отказал в оказании своих услуг. Сейчас клуб предложил работу Рябыкину, Дмитрий взял время, чтобы подумать», – написал Потапов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Алексея Потапова
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости