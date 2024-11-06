Сушинский о ЦСКА: «Команду очень сильно подбрасывает в этом году. Молодежь пока не может заменить ушедших лидеров»
Максим Сушинский оценил выступление ЦСКА в сезоне-2024/25.
– Конечно, я смотрю интересные матчи с участием ЦСКА. Команду очень сильно подбрасывает в этом году. То она 7:0 выигрывает, то 7:0 проигрывает.
– Смогли ли молодые хоккеисты заменить ушедших лидеров?
– Пока нет. Ребята пытаются, но это дело не одного года. Молодежь не терялась в команде и в прошлом сезоне, но пока она не может заменить лидеров, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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