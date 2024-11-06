Пашков о «Спартаке»: «Нужно все время побеждать. Надежда на то, что в плей-офф можно что-то резко изменить – иллюзия»

Александр Пашков высказался об игре «Спартака» в текущем сезоне КХЛ.

Команда под руководством Алексея Жамнова занимает 3-е место в таблице Западной конференции, набрав 31 балл в 22 играх.

«Что касается желаемого места в таблице перед плей-офф, то есть негласное правило: чтобы побеждать, надо побеждать. Для этого надо все время играть на победу и добиваться ее.

Те, кто этого не делает в каждой встрече, как правило не добивается больших результатов глобально. Надежда на то, что можно в плей-офф что-то резко изменить, выступить хорошо и успешно, является ничем иным, как иллюзией. А иллюзии никогда не сбываются», – заявил олимпийский чемпион.