Пашков о «Спартаке»: «Нужно все время побеждать. Надежда на то, что в плей-офф можно что-то резко изменить – иллюзия»
Александр Пашков высказался об игре «Спартака» в текущем сезоне КХЛ.
Команда под руководством Алексея Жамнова занимает 3-е место в таблице Западной конференции, набрав 31 балл в 22 играх.
«Что касается желаемого места в таблице перед плей-офф, то есть негласное правило: чтобы побеждать, надо побеждать. Для этого надо все время играть на победу и добиваться ее.
Те, кто этого не делает в каждой встрече, как правило не добивается больших результатов глобально. Надежда на то, что можно в плей-офф что-то резко изменить, выступить хорошо и успешно, является ничем иным, как иллюзией. А иллюзии никогда не сбываются», – заявил олимпийский чемпион.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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