Александр Пашков: «Спартаку» сильно не хватает настоящей мотивации. Пока не будет стабильности, за что-то серьезное клубу будет сложно бороться»
Александр Пашков считает, что «Спартаку» не хватает мотивации.
«Спартаку» очень сильно не хватает настоящей мотивации. Кто это должен делать? Те, кто с ними работает, у них там большое руководство. Болельщики и желание побеждать, конечно, в какой-то степени действуют в этом смысле, но не полностью.
Здесь именно руководству надо мотивировать команду, они же должны играть ради определенной цели. В целом могу сказать, что «Спартак» играет очень неровно в этом сезоне. Либо настроение меняется, либо состояние игроков. Пока не будет стабильности, за что-то серьезное клубу будет сложно бороться», – сказал олимпийский чемпион.
Опубликовано: Sports
Источник: «ВсеПроСпорт»
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