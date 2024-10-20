Александр Пашков: «Спартаку» сильно не хватает настоящей мотивации. Пока не будет стабильности, за что-то серьезное клубу будет сложно бороться»

Александр Пашков считает, что «Спартаку» не хватает мотивации.

«Спартаку» очень сильно не хватает настоящей мотивации. Кто это должен делать? Те, кто с ними работает, у них там большое руководство. Болельщики и желание побеждать, конечно, в какой-то степени действуют в этом смысле, но не полностью.

Здесь именно руководству надо мотивировать команду, они же должны играть ради определенной цели. В целом могу сказать, что «Спартак» играет очень неровно в этом сезоне. Либо настроение меняется, либо состояние игроков. Пока не будет стабильности, за что-то серьезное клубу будет сложно бороться», – сказал олимпийский чемпион.