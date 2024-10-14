«Ты не наш лопушок, ты не наш Андрейка». Фанаты «Динамо» жестко встретили бывшего капитана

Необычный баннер.

Дерби«Динамо» и «Спартака» часто получаются особенными, а в последние сезоны еще и почти всегда результативными. В регулярке-2024/25 команды уже встречались на льду «Мегаспорта». Там все закончилось победой «Спартака» (4:2). Теперь они сыграли на домашней арене «Динамо». Реванш взят – 5:0.

Интересное вокруг матча случилось еще до стартовой сирены. Активные болельщики необычно подготовились к встрече бывшего капитана Андрея Миронова, который этой весной как раз перешел в «Спартак».

На фан-зоне появился баннер со словами из песни «Батарейка» группы «Жуки»:

«Холодный ветер с дождем усилился стократно.

Все говорит об одном, что нет пути обратно,

Что ты не наш лопушок, что ты не наш Андрейка,

Что у любви у нашей села батарейка».

Там же – перечеркнутое изображение Миронова в бело-голубой форме. Батарейка же изображена с головой свиньи.

В углу плаката расположилась мельница с номером защитника – это отсылка к фирменному приему Миронова, во время которого он перекидывает соперника через спину.

Правда, на самом матче баннер пропал . На это обратили внимание даже комментаторы. Видимо, плакат не прошел фанатскую цензуру.

Почему у любви Миронова и «Динамо села батарейка? Он не продлил контракт после прошлого сезона

Основной посыл баннера все-таки связан с уходом Миронова. 30-летний защитник является воспитанником «Динамо». За основу он дебютировал в регулярке-2012/13. В том же году Миронов стал обладателем Кубка Гагарина в составе родной команды.

Все эти 11 сезонов в КХЛ Миронов играл только за «Динамо». Карьера в родной команде прерывалась лишь на сезон-2017/18, который защитник провел в системе «Колорадо». За время в «Динамо» он накопил 644 матча и побил клубный рекорд Сергея Вышедкевича (642).

Все это сделало Миронова заслуженным ветераном клуба, даже несмотря на довольно молодой возраст. Последние два года он носил капитанскую нашивку, а еще три сезона до этого был ассистентом.

Казалось, история Миронова с «Динамо» уже не закончится никогда. И все-таки в последний день действия контракта «Динамо» объявило об уходе капитана.

В сообщении намекалось на финансовые разногласия между клубом и игроком: «Мы благодарим Андрея Миронова за все, что он сделал для «Динамо» и болельщиков. Сегодня, 30 апреля 2024 года, в этой длинной и невероятной истории ставится точка. Хоккеист принял решение отклонить контрактное предложение бело‑голубых и бросить себе новый вызов в карьере ».

Позже это подтвердил и сам игрок в разговоре с «СЭ»: «Мое решение в первую очередь связано с отношением ко мне в клубе. Со стороны руководства «Динамо» желания найти устраивающее обе стороны решение я так и не увидел ».

Миронов также рассказал, что уже получал более выгодные предложения от клубов, но всегда шел навстречу родной команде и оставался. Ситуация ухудшилась после его возвращения из Штатов – клуб ежегодно сокращал сумму контракта Миронова.

В сезоне-2023/24 без учета бонусов его зарплата составила 40 миллионов рублей. В прошлом году у «Динамо» было шесть игроков, которые получали больше капитана. Максимальная зарплата была у Эрика О’Делла – 68 млн рублей.

По слухам, «Динамо» предлагало Миронову те же 40 миллионов, которые он получал до этого. Весь вопрос заключался в бонусах – кажется, их значительно сократили. Скорее всего, это было связано с результативностью Миронова в плей-офф, который капитан закончил без очков и с -2 в полезности.

Овечкин ругался из-за решения Миронова уйти в «Спартак», но там он уже стал ассистентом и первым бомбардиром

На следующий день после ухода из «Динамо» стало известно, что Миронов переходит в «Спартак». Хоккеист заранее согласовал этот трансфер, и, по его словам, в клубе знали об этом решении.

В «Спартаке» сохранили базовую зарплату Миронова в 40 млн рублей, но вот сумма бонусов выросла до 25 миллионов. Больше в команде получают только Николай Голдобин, Иван Морозов и Адам Ружичка. Все трое – по 45 миллионов без учета бонусов (данные «СЭ»).

«Спартак» довольно радушно встретил Миронова и сразу назначил его ассистентом капитана вместе с Андреем Локтионовым и Павлом Порядиным. Сам Миронов также радовался переходу в «Спартак»: «Полкоманды были со мной в «Динамо», поэтому многих знаю. С Димкой Вишневским вообще можно сказать, что родственники ».

Но вот в «Динамо» все было совсем по-другому. В интервью «Матч ТВ» Миронов рассказал, что особенным получился его разговор с Александром Овечкиным. Он находится в совете клуба и после их встречи на «Матче года» эмоционально поговорил с Мироновым.

Переход в «Спартак» для Миронова получился выгодным и в плане личного результата. По количеству очков среди игроков «Спартака» Миронов делит первое место вместе с Морозовым. После 14 игр за новую команду у защитника уже набралось 10 (3+7) очков – это практически половина от того, что Миронов заработал в последнем сезоне в «Динамо» (21 очко).

В новом матче с «Динамо» он был даже близок к тому, чтобы оторваться от Морозова. Во втором периоде сразу после вбрасывания Андрей попал в перекладину. В итоге в этой игре он не набрал очков совсем.

Замещавший главного тренера «Спартака» Алексей Ковалев (Жамнов пропускал игру с «Динамо» из-за болезни) не думал, что для Миронова все эти события на трибунах станут проблемой: «Конечно, что-то почувствует, все-таки в этой команде он долгое время был. Но думаю, он все-таки будет концентрироваться на своей команде».

Сконцентироваться явно не получилось ни у кого.

Сын Андрея Кириленко – хоккеист: играет в Америке, советуется с Ковальчуком

В КХЛ новая звезда – молчун и король дебютов из «Северстали»

Фото: spartak.ru ; Sergey Lantyukhov/NEWS.ruGlobal Look Press ; РИА Новости