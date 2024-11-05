5

«Салават» победил «Сибирь» (3:2 Б) и выиграл 5 из 6 последних матчей в КХЛ

«Салават Юлаев» одержал вторую победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Виктора Козлова обыграла «Сибирь» (3:2 Б) по буллитам в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Клуб из Башкортостана выиграл 5 из 6 последних матчей в чемпионате – на этом отрезке уступили «Адмиралу» (2:4), а в прошлой игре обыграли СКА (4:2).

«Салават Юлаев» набрал 26 очков в 20 матчах и находится на третьей позиции в таблице Восточной конференции.

«Сибирь» имеет в активе 22 балла в 22 встречах и занимает седьмую строчку в конференции.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoСалават Юлаев
logoСибирь
logoВиктор Козлов
logoКХЛ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Разин душит Яковлева и просто унижает его при всех». Шевченко о главном тренере «Металлурга»
6 минут назад
«Лада» выплатила зарплату игрокам за сентябрь, есть задержка аванса за октябрь. В клубе планируют погасить задолженность в ближайшее время
126 минут назад
Рыбин об Овечкине: «Играет ярко, легко, нет тяжести, которая была в прошлом сезоне. Александр идет к рекорду, держим кулаки»
138 минут назад
Грицюк о бонусе за топ-3 бомбардиров КХЛ: «У меня нет – не такие запросы. Давайте, чтобы лига давала бонусы за тройку бомбардиров. Может, в регламенте пропишем?»
16сегодня, 14:46
КХЛ. «Барыс» играет с «Ак Барсом», «Сибирь» проиграла «Салавату» по буллитам, «Авангард» обыграл «Амур» в гостях, «Адмирал» уступил «Металлургу» в овертайме
142сегодня, 14:30Live
НХЛ. «Сент-Луис» примет «Тампу», «Питтсбург» в гостях у «Айлендерс», «Каролина» сыграет с «Филадельфией»
11сегодня, 14:05
Капитан «Лады» Фисенко встретился с помощником губернатора Самарской области на фоне задержек по зарплате
13сегодня, 13:15
Звягин о победе 2:1: «Авангард» не хотел отдавать инициативу «Амуру» – нужно было сыграть терпеливо. Много блокированных бросков и мужественных действий от наших хоккеистов»
16сегодня, 12:31
Грицюк о 2-м месте СКА по штрафам в КХЛ: «В НХЛ часть шоу – поговорить с судьями, послать соперника. А у нас... Смотрел матчи – там «убивают» просто, и не дают удаление»
36сегодня, 12:16
«Металлург» обыграл «Адмирал» (3:2 ОТ), прервав серию из 3 поражений подряд. Команда Тамбиева отыгралась c 0:2
9сегодня, 12:06
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Лады»: «Мы не для того выходили в КХЛ, чтобы потом сниматься. Будет другая команда в следующем сезоне – упор на молодых, амбициозных игроков»
1353 минуты назад
Панин – автор самой возрастной шайбы «Салавата Юлаева» в КХЛ. Он забил «Сибири» в возрасте 38 лет и 347 дней
8сегодня, 14:15
«Нефтехимик» и Шмелев расторгли контракт по соглашению сторон. Форвард набрал 1 балл в 10 матчах за команду в сезоне
2сегодня, 13:51
Тамбиев об «Адмирале»: «У нас нет времени потренироваться. Не хочу жаловаться, но сложно… Дали бы потренироваться, состояние команды было бы лучше»
сегодня, 13:41
Максим Рыбин: «СКА должен всех обыгрывать, но матч с «Куньлунем» был плотный. Бывает такое понятие, как «неудобные соперники»
6сегодня, 13:31
Александр Якушев: «Признание Овечкина в НХЛ можно оценить только с одной точки зрения – великий хоккеист. Он уже всем все доказал»
сегодня, 12:56
Плющев о недисциплинированности Кузнецова: «Шлифовать лавочку не удел лидеров. У СКА нет кризиса – состав очень крепкий, способный решать большие задачи»
1сегодня, 12:43
Александр Кожевников: «Не думаю, что Ковальчук нужен «Спартаку» – не усилит. Надо укреплять оборону, с атакой все хорошо»
6сегодня, 10:49
Алексей Терещенко: «Овечкин выглядит очень хорошо: стремление, борьба, классно! Орлов – тоже большой молодец»
сегодня, 10:39
«Нефтехимик» расторгнет контракт со Шмелевым спустя месяц после перехода форварда («Бизнес Online»)
3сегодня, 09:51