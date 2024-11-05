«Салават» победил «Сибирь» (3:2 Б) и выиграл 5 из 6 последних матчей в КХЛ
«Салават Юлаев» одержал вторую победу подряд в КХЛ.
Команда тренера Виктора Козлова обыграла «Сибирь» (3:2 Б) по буллитам в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Клуб из Башкортостана выиграл 5 из 6 последних матчей в чемпионате – на этом отрезке уступили «Адмиралу» (2:4), а в прошлой игре обыграли СКА (4:2).
«Салават Юлаев» набрал 26 очков в 20 матчах и находится на третьей позиции в таблице Восточной конференции.
«Сибирь» имеет в активе 22 балла в 22 встречах и занимает седьмую строчку в конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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