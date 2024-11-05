Козлов о 3:2 с «Сибирью»: «У «Салавата» все звенья показали характер, сработали перестановки. Рад, что Панин попал в историю клуба»
Защитник Григорий Панин забросил шайбу в этом матче и стал самым возрастным автором гола в истории «Салавата» в КХЛ.
– Тяжелый матч, соперник хорошо начал встречу, забил гол, прессинговал. Нам после прошлого матча было тяжело в начале, да и всю игру ребята прикладывали усилия, чтобы поймать ритм.
Я считаю, что все звенья показали характер, как и Александр Самонов. За счет этого удалось взять два очка в Новосибирске. Очень важная победа в том числе в психологическом плане.
– Игры со СКА больше дают пользу или забирают энергию?
– Они дают пользы, но и эмоций было много отдано. Мы приехали к сопернику, который хорошо играет дома.
– Игра в день рождения дает дополнительные эмоции?
– Да, Александр Шаров хорошо смотрелся на льду, отметился результативной передачей. Болельщики здорово встретили его, когда объявляли стартовый состав команды.
– После первого периода немного поменяли звенья.
– Когда выходишь в новых сочетаниях, это придает эмоции. Что-то получается интересное на льду. В принципе хорошо выглядели тройки Ефремова и Пименова. Так что и сработали перестановки, и ребята проявили характер.
– Григорий Панин стал автором самой возрастной шайбы. Как оцените его действия?
– Я рад за Григория, что он попал в историю клуба. Его гол был важным, тем более команда победила, так что вдвойне приятнее, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
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