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Канарейкин о ЦСКА: «Армейцев лихорадит, устойчивость не чувствуется. Команда обновилась игроками хорошего уровня, пора показывать то, что от них ждут»

Федор Канарейкин оценил игру ЦСКА в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Ильи Воробьева занимает 6-е место в таблице Западной конференции, набрав 27 очков в 21 матче. 

«Пока не чувствуется устойчивость ЦСКА. Понятно, что команда обновилась. Но она обновилась игроками хорошего уровня. Некоторые из них прошли через АХЛ и НХЛ. Материал есть.

За плечами два месяца чемпионата, ЦСКА пора показывать то, что от них ждут. Пока армейцев лихорадит», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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