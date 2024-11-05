Канарейкин о ЦСКА: «Армейцев лихорадит, устойчивость не чувствуется. Команда обновилась игроками хорошего уровня, пора показывать то, что от них ждут»
Федор Канарейкин оценил игру ЦСКА в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Ильи Воробьева занимает 6-е место в таблице Западной конференции, набрав 27 очков в 21 матче.
«Пока не чувствуется устойчивость ЦСКА. Понятно, что команда обновилась. Но она обновилась игроками хорошего уровня. Некоторые из них прошли через АХЛ и НХЛ. Материал есть.
За плечами два месяца чемпионата, ЦСКА пора показывать то, что от них ждут. Пока армейцев лихорадит», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости