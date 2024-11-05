Канарейкин о ЦСКА: «Армейцев лихорадит, устойчивость не чувствуется. Команда обновилась игроками хорошего уровня, пора показывать то, что от них ждут»

Федор Канарейкин оценил игру ЦСКА в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Ильи Воробьева занимает 6-е место в таблице Западной конференции, набрав 27 очков в 21 матче.

«Пока не чувствуется устойчивость ЦСКА. Понятно, что команда обновилась. Но она обновилась игроками хорошего уровня. Некоторые из них прошли через АХЛ и НХЛ. Материал есть.

За плечами два месяца чемпионата, ЦСКА пора показывать то, что от них ждут. Пока армейцев лихорадит», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.