Канарейкин о Прохоркине в «Авангарде»: «Руководство клуба расписалось в некомпетентности. Как иначе оценить возвращение игрока, от которого полгода назад эти же люди избавились?!»
Федор Канарейкин высказался о возвращении Николая Прохоркина в «Авангард».
«Этим подписанием руководство омичей расписалось в своей полной профессиональной некомпетентности. Как иначе оценить возвращение хоккеиста, от которого полгода назад эти же люди с удовольствием избавились?!
Со всеми этими бесконечными и хаотичными перестановками на всех этажах команды и клуба неудивительно, что после почти трети сезона «Авангард» остается внизу таблицы Восточной конференции, не показывая стабильной игры и результатов.
Ситуация в Омске очень сложная», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
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