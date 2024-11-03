Канарейкин о Прохоркине в «Авангарде»: «Руководство клуба расписалось в некомпетентности. Как иначе оценить возвращение игрока, от которого полгода назад эти же люди избавились?!»

Федор Канарейкин высказался о возвращении Николая Прохоркина в «Авангард».

«Этим подписанием руководство омичей расписалось в своей полной профессиональной некомпетентности. Как иначе оценить возвращение хоккеиста, от которого полгода назад эти же люди с удовольствием избавились?!

Со всеми этими бесконечными и хаотичными перестановками на всех этажах команды и клуба неудивительно, что после почти трети сезона «Авангард » остается внизу таблицы Восточной конференции, не показывая стабильной игры и результатов.

Ситуация в Омске очень сложная», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин .