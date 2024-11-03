Федор Канарейкин: «СКА регулярно неудачно начинает матчи, пропускает первым, проигрывая стартовые отрезки как по счету, так и по игре. Штаб должен подумать над решением проблемы»

Федор Канарейкин поделился мыслями о выступлении СКА.

– Заметили ли вы какие-нибудь недостатки и проблемы в последних матчах СКА?

– Любой команде, в том числе и СКА, даже при самых удачных результатах всегда есть что улучшать, поскольку совершенству, как известно, нет предела!

Если говорить конкретно, то хоккеисты СКА регулярно неудачно начинают матчи, пропускают первыми, проигрывая стартовые отрезки как по счету, так и по игре. Вспомните игру со «Спартаком»!

Думаю, что тренерский штаб питерцев должен подумать над решением этой проблемы и воплотить его в жизнь. Даже в матчах, где команда одерживает крупные победы, всегда есть определенные нюансы, над которыми необходимо работать.

– Три сыгранных звена СКА – конец ротации состава?

– Наличие трех сыгранных и постоянных пятерок – огромный плюс для СКА. Такая ситуация возникла во многом из-за того, о чем мы говорили ранее. Когда команда неудачно начинает игру, тренерский штаб питерцев вынужден переходить на игру в три звена.

Успешные результаты команды по точности в этой ситуации говорят о правильности выбранных сочетаний и их сбалансированности. Но ни в коем случае не означают необходимость прекращения поиска оптимальных сочетаний и ротации состава, несмотря на эффективную и результативную игру этих звеньев, – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.