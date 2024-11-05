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  • Гатиятулин о 2:1 с «Барысом»: «Боевой матч. «Ак Барсу» просто бросать в игроков смысла не было, просили нападающих искать другие пути к воротам»
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Гатиятулин о 2:1 с «Барысом»: «Боевой матч. «Ак Барсу» просто бросать в игроков смысла не было, просили нападающих искать другие пути к воротам»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги игры с «Барысом» (2:1 Б).

– Получился боевой, рабочий матч. Мы понимали, что соперник сейчас на ходу, из последних четырех матчей они выиграли три. Учитывали этот фактор при подготовке.

Считаю, что мы играли сегодня активно, проявили характер, самоотверженность. Но где-то в завершении нам не хватило, поэтому забили только один гол в основное время.

Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые здорово нас поддерживали сегодня на матче, и поздравить их с победой.

– А если подробнее, чего не хватило для победы в основное время?

– Точной передачи, точного броска. И игры перед вратарем.

– Вопрос о «Тракторе» – как вы объясните их удачный старт сезона?

– Сейчас я главный тренер «Ак Барса», поэтому комментировать мне нечего.

– Тимофей Жулин получил игровое время во втором и третьем периоде, выходил на месте Егора Бабенко. С чем это связано?

– Егор получил повреждение, мы вынуждены были пойти на перестановки – сдвинули Семена Терехова в центр, а Тимофея Жулина поставили на край. Он молодец, здорово вошел в игру и создавал хорошие моменты.

– Два форварда нанесли больше 5 бросков за матч – игроки первого звена, у остальных по 1-2 броска. Это установка или случайность?

– Мы разбирали соперника перед матчем, знали, что они играют вязко и самоотверженно, близко к своим воротам. Поэтому просто бросать в игроков смысла не было, мы просили нападающих искать другие пути к воротам, – сказал Гатиятулин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
logoАк Барс
logoКХЛ
logoБарыс
logoАнвар Гатиятулин
logoЕгор Бабенко
logoСемен Терехов
logoТимофей Жулин
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