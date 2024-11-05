У «Ак Барса» 4 победы в 5 последних матчах. Команда Гатиятулина идет третьей на Востоке
«Ак Барс» одержал 4-ю победу в 5 последних матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Анвара Гатиятулина на выезде обыграла «Барыс» (2:1 Б).
Это 4-я победа «Ак Барса» в 5 последних играх регулярного чемпионата.
Казанский клуб занимает 3-е место в таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 20 матчах.
У «Барыса» 2-е поражение в 5 последних играх. Казахстанский клуб занимает предпоследнее место в таблице Восточной конференции.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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