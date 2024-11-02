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Гатиятулин о поражении: «Локомотив» – самая стабильная команда последних сезонов. «Ак Барс» заслужил похвалу в плане неуступчивости, характера, дисциплины»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги игры с «Локомотивом».

Казанский клуб проиграл со счетом 2:3 в серии буллитов в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Важный матч для нас. «Локомотив» – самая стабильная команда последних сезонов. Сбалансированный состав. Считаю, они прибавили по сравнению с прошлым финалом Кубка Гагарина. Стали агрессивнее играть в атаке.

Мы же три месяца работаем с командой. Нам было интересно посмотреть наши наработки. В плане неуступчивости, характера и дисциплины ребята заслуживают похвалы.

– Тяжелейший матч в сезоне?

– Да, такие игры надо тоже уметь играть. Это системная команда. Здесь хорошо было видно и плюсы, и минусы, в чем необходимо прибавлять.

– Почему Яшкин на решающий буллит вышел, а не Барабанов или Семенов?

– Верим во всех ребят. Но я принял решение, что буллит будет бросать Дмитрий.

– Из игры в игру вы говорите, что надо показывать свой хоккей без оглядки на оппонента. Но в первом периоде «Локомотив» настолько силен был, или «Ак Барс» сдал?

– Мы разбираем соперника. Понимали, что соперник часто перекрывает и ловит шайбу. Пытались находить другие пути к воротам. Броски ради бросков не нужны, – сказал Гатиятулин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoАк Барс
logoЛокомотив
logoКХЛ
logoДмитрий Яшкин
logoКирилл Семенов
logoАлександр Барабанов
logoАнвар Гатиятулин
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