Гатиятулин о поражении: «Локомотив» – самая стабильная команда последних сезонов. «Ак Барс» заслужил похвалу в плане неуступчивости, характера, дисциплины»
Казанский клуб проиграл со счетом 2:3 в серии буллитов в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Важный матч для нас. «Локомотив» – самая стабильная команда последних сезонов. Сбалансированный состав. Считаю, они прибавили по сравнению с прошлым финалом Кубка Гагарина. Стали агрессивнее играть в атаке.
Мы же три месяца работаем с командой. Нам было интересно посмотреть наши наработки. В плане неуступчивости, характера и дисциплины ребята заслуживают похвалы.
– Тяжелейший матч в сезоне?
– Да, такие игры надо тоже уметь играть. Это системная команда. Здесь хорошо было видно и плюсы, и минусы, в чем необходимо прибавлять.
– Почему Яшкин на решающий буллит вышел, а не Барабанов или Семенов?
– Верим во всех ребят. Но я принял решение, что буллит будет бросать Дмитрий.
– Из игры в игру вы говорите, что надо показывать свой хоккей без оглядки на оппонента. Но в первом периоде «Локомотив» настолько силен был, или «Ак Барс» сдал?
– Мы разбираем соперника. Понимали, что соперник часто перекрывает и ловит шайбу. Пытались находить другие пути к воротам. Броски ради бросков не нужны, – сказал Гатиятулин.
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