Генменеджер США о составе: «Мы иногда смеемся, потому что ругаем игроков, которых мы бы мечтали видеть в наших клубах в НХЛ»

Генменеджер сборной США Билл Герин высказался о формировании состава.

Национальная команда сыграет на Турнире четырех наций в феврале 2025 года.

«На самом деле, на наших встречах по ростеру мы немного смеемся. Такого еще никогда не было. Это просто безумие. Мы иногда смеемся, потому что ругаем игроков, которых все мы бы мечтали видеть в наших клубах НХЛ.

Мы рассматриваем парней и говорим: «Он умеет это, он умеет то». А на самом деле каждый из нас с радостью взял бы этого игрока в свою команду [в НХЛ], понимаете, о чем я?» – сказал Билл Герин , также занимающий пост генерального менеджера «Миннесоты».

Генменеджер США о выборе игроков: «Глубина невероятная. Говорят, что Канада может выставить 2 команды, но мы и сами соберем несколько сильных составов»