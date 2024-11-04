Генменеджер США о выборе игроков: «Глубина невероятная. Говорят, что Канада может выставить 2 команды, но мы и сами соберем несколько сильных составов»

Генменеджер сборной США Билл Герин высказался о глубине состава.

Национальная команда сыграет на Турнире четырех наций в феврале 2025 года.

«Глубина состава невероятная. Мы всегда говорили о Канаде, что они могут выставить две команды.

Ну, мы и сами находимся на той стадии, когда можем выставить несколько команд, которые действительно хороши.

Это невероятно», – сказал Билл Герин , также занимающий пост генерального менеджера «Миннесоты».

Бродер о предложении сыграть за Канаду на Турнире четырех наций: «Ни за что, эти дни давно прошли. Место вакантно, но Биннингтон знает, как играть на высоком уровне»