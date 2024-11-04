Генменеджер США о выборе игроков: «Глубина невероятная. Говорят, что Канада может выставить 2 команды, но мы и сами соберем несколько сильных составов»
Генменеджер сборной США Билл Герин высказался о глубине состава.
Национальная команда сыграет на Турнире четырех наций в феврале 2025 года.
«Глубина состава невероятная. Мы всегда говорили о Канаде, что они могут выставить две команды.
Ну, мы и сами находимся на той стадии, когда можем выставить несколько команд, которые действительно хороши.
Это невероятно», – сказал Билл Герин, также занимающий пост генерального менеджера «Миннесоты».
Бродер о предложении сыграть за Канаду на Турнире четырех наций: «Ни за что, эти дни давно прошли. Место вакантно, но Биннингтон знает, как играть на высоком уровне»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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