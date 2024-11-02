Плющев о Турнире четырех наций: «Он будет состоятельным даже без нашего участия. Звезды НХЛ выступят под национальными флагами, будет очень интересно»
Владимир Плющев высказался о Турнире четырех наций НХЛ.
Соревнование состоится в феврале 2025 года и заменит Матч звезд НХЛ. Участие примут 4 команды – Канада, США, Швеция и Финляндия.
«Я думаю, что такой турнир будет состоятельным даже без нашего участия.
Если там будут звезды НХЛ, то это будет очень интересно. К тому же они будут выступать под своими национальными флагами. Жаль, конечно, что нас там не будет, но что делать.
По крайней мере для специалистов такие соревнования представляют большой интерес», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.
63,6% игроков НХЛ считают Турнир четырех наций соревнованием сильнейших сборных. Россия и Чехия на нем не сыграют
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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