Плющев о Турнире четырех наций: «Он будет состоятельным даже без нашего участия. Звезды НХЛ выступят под национальными флагами, будет очень интересно»

Владимир Плющев высказался о Турнире четырех наций НХЛ.

Соревнование состоится в феврале 2025 года и заменит Матч звезд НХЛ. Участие примут 4 команды – Канада, США, Швеция и Финляндия.

«Я думаю, что такой турнир будет состоятельным даже без нашего участия.

Если там будут звезды НХЛ , то это будет очень интересно. К тому же они будут выступать под своими национальными флагами. Жаль, конечно, что нас там не будет, но что делать.

По крайней мере для специалистов такие соревнования представляют большой интерес», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев .

63,6% игроков НХЛ считают Турнир четырех наций соревнованием сильнейших сборных. Россия и Чехия на нем не сыграют