«Металлургу» тяжело не первый месяц – вспомните финал Кубка Гагарина: две травмы Зернова и порванное легкое Яковлева

Посмотрели документалку.

«Металлург» провалил старт сезона – так плохо не начинал никто из чемпионов КХЛ. Лидеры залечивают травмы, а без них команда выиграла всего один матч в начале регулярки. Обладатель Кубка Гагарина неожиданно оказался на последнем месте Востока. Главный тренер Андрей Разин пока не паникует, но сложности признает. Он все понимает, ведь уже прошел с «Металлургом» тяжелый путь.

Разин привел Магнитогорск к чемпионству в первый же год на посту главного тренера команды. Финальная серия с «Локомотивом» (4-0) получилось достаточно короткой, но все ключевые интриги прошли мимо зрителя. Настоящая битва шла за пределами эфира. Перед стартом сезона-2024/25 на «Кинопоиске» вышел документальный проект «Кубок Гагарина. Битва за мечту» .

Для КХЛ это случилось впервые в истории. В фильме собраны неочевидные подробности о финале Кубка Гагарина. Спикерами выступили не только игроки и тренер, которые непосредственно участвовали в тех событиях. Неожиданно появились даже Александр Овечкин и Евгений Малкин. Через что прошел «Металлург» в финальной серии? Мы все посмотрели и выделили основное.

Разин вспомнил о комплексах из детства – рассказал о важности шанса для молодых

Бесспорным героем победы «Металлурга» стал Андрей Разин. О главном тренере «Металлурга» известно множество ярких и курьезных историй. Кажется, за прошлый сезон персону Разина разобрали со всех сторон. Но кое-что все-таки оставалось вне доступа.

В самом начале фильма создатели вспомнили приветственную речь Разина в «Металлурге». Перед стартом регулярки-2023/24 он сказал болельщикам команды: «Я не буду обещать вам Кубок Гагарина, мы к этому будем стремиться, мы все для этого сделаем. Но я могу пообещать точно, что на площадке не будет равнодушных хоккеистов ».

Распространено мнение, что для победы в чемпионате нужен сильный и звездный состав, который за счет опыта и навыков принесет клубу победу. «Металлург» Разина доказал обратное – команда из молодых игроков тоже может по-настоящему удивить.

В фильме Андрей Разин рассказал, как непросто ему было достигать успеха в роли игрока: «Я сам как хоккеист прошел очень тяжелый и тернистый путь, когда мне казалось, что я достоин быть в команде, но брали людей по другим критериям: по дружбе, по знакомству, по блату. И мне всегда приходилось искать свой путь».

Видимо, именно поэтому Разину было важно дать шанс молодым игрокам.

Малоизвестный факт, о котором мы узнали в фильме: до 12 лет Разин носил очки. Тренер признается, что это вызывало у него стеснение и комплексы. Но все менялось, когда Разин выходил на лед. В хоккейной форме и без очков он был уверен в себе.

То, что всегда скрыто от болельщиков и даже журналистов, – это раздевалка команды, в которой и происходит тот самый загадочный процесс становления чемпионов. Разин позволил установить камеру в раздевалке «Металлурга». Никогда до этого зрители не имели доступ к видео с финала Кубка Гагарина.

Интереснее всего было посмотреть на то, как работал Разин с игроками. Ни для кого не секрет, что тренер не стесняется жестких выражений – подобное мы не раз уже видели на пресс-конференциях. Но мотивационные речи Разина в раздевалке – отдельное искусство.

В четвертом и решающем матче финальной серии «Металлург» после первого периода проигрывал (0:1). Что тогда сказал Разин: «Вы выходите, у вас паника, ту игру, эту, сколько можно? Опять на возврате, поставьте шлагбаум. С ними пятак вообще нельзя проигрывать, сколько раз говорить? Нас четверо, там один шпиндель приезжает – забивает. Давайте прибавлять во втором периоде, не просто так мы их три игры обыгрывали».

После этого «Металлург» отыгрался и забрал победу не только в матче (2:1), но и во всем финале.

Путь героев «Магнитки»: Набоков начинал нападающим, Силантьев делал нарезки моментов

Сложно пройти мимо еще одного героя чемпионской «Магнитки». Речь идет про молодого вратаря и самого ценного игрока Кубка Гагарина Илью Набокова. 21-летний голкипер «Металлурга» по-настоящему удивил в прошлом сезоне – он прошел всю регулярку с командой в качестве основного вратаря и дотянул Магнитогорск до чемпионства.

Создатели фильма показали путь молодого вратаря через его семью. Его родители Дмитрий и Елена, их отношения зародились на ледовой арене. Дмитрий пригласил маму будущего вратаря «Металлурга» на свидание на матч. После этого Елена решила, что если у пары родится сын, он обязательно станет хоккеистом.

Набоков родился в маленьком городе Касли в Челябинской области и там на старой арене начал тренироваться. Первый тренер вратаря Кирилл Калинин прояснил, что до семи лет Набоков играл в нападении. Потом Калинин увидел интерес Набокова к вратарской позиции и раскрыл в нем новый потенциал.

Евгений Малкин в фильме сказал: «Ты с 5-7 лет стремишься к этой чашке металлической. Не важно, как она выглядит, какого она размера. Важно – ты номер один». Эти слова хорошо подходят к судьбе Набокова. Кажется, с самых первых дней тренировок закалял характер для этой победы.

Когда Илья повзрослел, отец возил сына за 130 км в Челябинск на тренировки. Сам вратарь вспоминает о том периоде так: «В детстве много времени проводил в дороге после учебы. Я в это время спал или делал какие-то домашние задания. Потом тренировался и уставший возвращался домой. Так у меня было день за днем несколько лет».

Не менее интересной выглядит история одного из лучших бомбардиров «Металлурга» Дмитрия Силантьева. Его карьера, как и в случае с Набоковым, доказывает, что для успеха не важны происхождение и предыдущая команда игрока. Главное – желание и стремление.

До «Металлурга» Силантьев играл за «Рязань-ВДВ». Долгое время игрока не брали в команды КХЛ. О Силантьеве Разину рассказал агент нападающего – это известный факт. А вот в фильме мы узнали подробности. Дмитрий вместе со женой и по совместительству спортивной журналисткой сами сделали подборку из игр и отправили ее Андрею Разину.

Вот что рассказал сам Силантьев об этом в фильме: «Я честно не знаю, знал ли Разин обо мне. Я думаю, что не знал. Хорошо, что все получилось и что хотя бы посмотрели видео. Так получилось, что позвали на просмотр. Я был этому очень рад. Я даже про контракт сначала не думал».

Травмы Яковлева и Зернова – что это было

Редкий путь обходится без травм ведущих игроков. Такая участь не обошла и «Металлург». В седьмом матче полуфинальной серии с «Автомобилистом» (3:2) Егор Яковлев получил серьезную травму. Это же привело к тому, что в финале с «Локомотивом» капитан команды переместился на место ассистента тренера.

Долгое время не было известно подробностей. В фильме Яковлев признался, что после попадания шайбы в лопатку у него разорвалось легкое: «В последней смене Да Коста бросил по воротам, и мне попало с задней стороны в лопатку. И от этого удара получилось так, что легкое порвалось. Сделали снимок, туда попал воздух, пришлось его откачивать».

В документалку попали и кадры, как Яковлев наставляет команду в раздевалке уже в качестве тренера. Ему доверили речи перед самыми важными матчами команды. Так он пытался правильно настроить команду, не дать игрокам совершить собственные ошибки и приблизиться к долгожданному трофею в родной команде.

Яковлев уже был близок к Кубку с «Магниткой» в финале-2022 с ЦСКА (3-4 в серии). Там «Металлург» упустил трофей после трех побед подряд в серии и в итоге проиграл. Для Яковлева и команды проигрыш в пятом матче (2:3 ОТ) стало решающим. «Не было и дня, чтобы я не вспоминал о том досадном поражении», – сказал Яковлев.

Сложно пропустить травму еще одного ведущего игрока «Металлурга» Дениса Зернова. По итогу игр на вылет он стал лучшим снайпером команды. Но доигрывать финал Зернову пришлось с травмой. Его восстановление до сих пор не завершилось и по этой причине Денис пропустит старт сезона-2024/25.

Во втором матче против «Локомотива» (1:0) в Зернова защитник Никита Черепанов. Денису не удалось уйти столкновения с бортом, и в одном моменте он получил сразу два повреждения: плечо и колено. Во время эфира Зернов никак не показал внешне боль и расстройство от случившегося. Но на кадрах из раздевалки видно, как сложно ему приходилось.

Зернов редко делится мыслями и эмоциями с журналистами. В фильме же он раскрылся по-новому и признался: «Почувствовал, что плечо вылетело, и понял всю степень серьезности. Не хотел ни команде показывать, что что-то болит, ни команде соперников, чтобы они не знали и еще сильнее не стали бить. Очень сильно расстроился и думал, что для меня финал закончился».

При помощи докторов Зернов вернулся на лед. Каждый матч после этого он играл сквозь боль. Но это того стоило – в том же втором матче он забил единственную шайбу «Металлурга» и принес команде победу. Важная шайба от Зернова последовала и в четвертой игре, когда Денис сравнял и начал камбэк «Металлурга».

Удивительно, что в этом проекте поучаствовал и Александр Овечкин. Его речь открывает документальный фильм. Кажется, она подходит и под завершение: «Финал – это наша цель. Когда ты туда попадаешь, то понимаешь, что уже отступать некуда».

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Фото: Кинопоиск