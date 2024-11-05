Плющев о недисциплинированности Кузнецова: «Шлифовать лавочку не удел лидеров. У СКА нет кризиса – состав очень крепкий, способный решать большие задачи»

Владимир Плющев высказался о серии поражений СКА.

Команда под руководством Романа Ротенберга уступила в трех матчах подряд в Фонбет чемпионата КХЛ .

– Я думаю, что кризиса как такового нет. Просто нужно разобраться в причине поражений.

Состав очень крепкий, мобильный, способный решать большие задачи, а почему так случилось, лучше обратиться к тренерскому штабу – они поближе к игрокам, поближе к себе.

Они должны хотя бы догадываться о тех причинах, которые привели к неудачи.

– Почему СКА сейчас так тяжело даются голы?

– Я не знаю, какой тренировочный процесс, какие установки на игру, какой был сделан акцент в последней игре. Не бывает так, что можно сделать анализ, не зная причин.

– Недисциплинированность Кузнецова мешает?

– Главный тренер по поводу этого уже дал комментарий .

Естественно, что удаления лидеров, которые должны делать большой объем работы, а самое главное – результат. Шлифовать лавочку не удел лидеров, – сказал Владимир Плющев.