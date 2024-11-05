Плющев о недисциплинированности Кузнецова: «Шлифовать лавочку не удел лидеров. У СКА нет кризиса – состав очень крепкий, способный решать большие задачи»
Команда под руководством Романа Ротенберга уступила в трех матчах подряд в Фонбет чемпионата КХЛ.
– Я думаю, что кризиса как такового нет. Просто нужно разобраться в причине поражений.
Состав очень крепкий, мобильный, способный решать большие задачи, а почему так случилось, лучше обратиться к тренерскому штабу – они поближе к игрокам, поближе к себе.
Они должны хотя бы догадываться о тех причинах, которые привели к неудачи.
– Почему СКА сейчас так тяжело даются голы?
– Я не знаю, какой тренировочный процесс, какие установки на игру, какой был сделан акцент в последней игре. Не бывает так, что можно сделать анализ, не зная причин.
– Недисциплинированность Кузнецова мешает?
– Главный тренер по поводу этого уже дал комментарий.
Естественно, что удаления лидеров, которые должны делать большой объем работы, а самое главное – результат. Шлифовать лавочку не удел лидеров, – сказал Владимир Плющев.
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