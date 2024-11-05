Потапов о дисциплине Кузнецова: «Думал, что ему позволено чуть больше, но это не так. Судьи не будут терпеть хамского отношения»

Алексей Потапов поделился мнением о дисциплине Евгения Кузнецова.

Нападающий СКА набрал 30 минут штрафа в 20 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и находится на третьем месте по этому показателю в лиге.

«Он не перестроился. Он думал, что ему позволено чуть больше, но это не так. К нему, наоборот, более пристальное внимание.

Судьи не будут терпеть хамского отношения к себе, будут на все реагировать.

Человек ведет себя неподобающе – будет реакция», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.