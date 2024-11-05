Потапов о дисциплине Кузнецова: «Думал, что ему позволено чуть больше, но это не так. Судьи не будут терпеть хамского отношения»
Алексей Потапов поделился мнением о дисциплине Евгения Кузнецова.
Нападающий СКА набрал 30 минут штрафа в 20 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и находится на третьем месте по этому показателю в лиге.
«Он не перестроился. Он думал, что ему позволено чуть больше, но это не так. К нему, наоборот, более пристальное внимание.
Судьи не будут терпеть хамского отношения к себе, будут на все реагировать.
Человек ведет себя неподобающе – будет реакция», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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