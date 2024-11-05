«Ротенберг – опытный тренер, разберется. У СКА все волнами идет. Есть вопросы по качеству игры в обороне». Терещенко о 3 поражениях команды подряд
Алексей Терещенко считает, что Роман Ротенберг разберется с серией поражений СКА.
Команда уступила «Локомотиву» (2:3), «Салавату Юлаеву» (2:4) и «Куньлуню» (1:2 ОТ). До этого у армейцев была серия из 7 побед подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«У СКА все волнами идет. Мы не знаем всей ситуации внутри команды, но вопросы есть, даже большие – по качеству игры, особенно по игре в обороне. В атаке хватает качества.
Посмотрим, что будет дальше. Роман Борисович – опытный тренер, разберется», – сказал трехкратный чемпион мира.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости