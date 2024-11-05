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  • «Ротенберг – опытный тренер, разберется. У СКА все волнами идет. Есть вопросы по качеству игры в обороне». Терещенко о 3 поражениях команды подряд
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«Ротенберг – опытный тренер, разберется. У СКА все волнами идет. Есть вопросы по качеству игры в обороне». Терещенко о 3 поражениях команды подряд

Алексей Терещенко считает, что Роман Ротенберг разберется с серией поражений СКА.

Команда уступила «Локомотиву» (2:3), «Салавату Юлаеву» (2:4) и «Куньлуню» (1:2 ОТ). До этого у армейцев была серия из 7 побед подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

«У СКА все волнами идет. Мы не знаем всей ситуации внутри команды, но вопросы есть, даже большие – по качеству игры, особенно по игре в обороне. В атаке хватает качества.

Посмотрим, что будет дальше. Роман Борисович – опытный тренер, разберется», – сказал трехкратный чемпион мира. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
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