Ротенберг о «Куньлуне»: «Хорошая команда, мастеровитые ребята – много канадцев, много праворуких игроков. Есть Якупов. В КХЛ все команды сильные»

Роман Ротенберг высказался о прогрессе «Куньлуня».

СКА уступил китайскому клубу (1:2 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ. Это второе поражение клуба из Санкт-Петербурга от этого соперника в трех играх в сезоне.

– Оцените, пожалуйста, прогресс «Куньлуня» по ходу сезона.

– Знаете, мы сконцентрированы на своей игре. Конечно, разбираем каждого соперника – «Куньлунь» здорово выстраивается в средней зоне. Они играют от обороны и ждут контратаку. И вот одну контратаку мы сегодня пропустили, нам забросили первую шайбу.

Это хорошая команда, мастеровитые ребята – много канадцев, много праворуких игроков. Есть Наиль Якупов , которого мы все хорошо знаем. Не просто так он был выбран в первом раунде драфта, с первого места.

В КХЛ нет слабых команд, все команды сильные. Мы понимаем, что если «Куньлунь» будет всегда играть так дисциплинированно как сегодня, – он может спокойно войти в плей-офф, как и любая другая команда в КХЛ, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.