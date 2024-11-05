Кюмпер сделал 1-й шатаут в сезоне. Вратарь «Лос-Анджелеса» отразил все 16 бросков «Нэшвилла»
Дарси Кюмпер сделал 1-й шатаут в текущем сезоне НХЛ.
Вратарь «Кингс» отразил все 16 бросков в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (3:0) и был признан 1-й звездой.
В 7 играх в сезоне у 34-летнего канадца 4 победы при 89,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,67.
Он перешел в «Лос-Анджелес» из «Вашингтона» в результате обмена на форварда Пьера-Люка Дюбуа. Ранее Кюмпер уже выступал за «Лос-Анджелес» в сезоне-2017/18.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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