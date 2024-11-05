Пастрняк о том, что тренер «Бостона» снял его с игры: «Мне нужно стать лучше. Я грубо ошибся и беру на себя ответственность. Не хочу быть помехой для команды»
«Бостон» обыграл «Сиэтл» (2:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
Чешский форвард «Брюинс» не провел ни одной смены в третьем периоде по решению главного тренера Джима Монтгомери. Игрок находился на скамейке команды.
Безголевая серия нападающего составляет 4 матча. Всего в сезоне у него 11 (6+5) баллов в 13 играх при полезности «минус 4».
За 14:21 в игре с «Кракеном» Пастрняк нанес 7 бросков в створ и допустил 2 потери, одна из которых произошла в последней смене второго периода и привела к выходу соперника 2 в 1.
«Честно говоря, мне просто нужно стать лучше. Беру ответственность на себя и двигаюсь вперед. Сейчас я сосредоточен уже на следующей игре, вчера – это вчера. Я никогда не оглядываюсь назад.
В том моменте я допустил грубую ошибку, поэтому беру на себя ответственность. Я не хочу быть помехой для команды. Ребята знают, как я к ним отношусь», – сказал Пастрняк после тренировки в понедельник.
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