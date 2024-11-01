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Монтгомери о неудачах «Бостона»: «Это поможет улучшить результаты в плей-офф, надеюсь. В прошлые годы мы лидировали в лиге в ноябре, но в итоге ничего не добились»

Джим Монтгомери высказался о неудачах «Бостона» на старте сезона НХЛ.

Поражение от «Каролины» (2:8) стало для команды 4-м в последних 5 играх в регулярке. «Брюинс» набрали 9 очков в 11 играх и занимают последнее место в дивизионе. 

«В предыдущие 2 сезона у нас было много успехов. В ноябре мы оба раза шли на первом месте в лиге. Но в итоге так и не добились ничего из того, чего хотели бы. 

Сейчас мы недовольны. Никто не настроен иначе. Но мы выберемся и станем лучше. Надеюсь, эта ситуация поможет нам улучшить результаты в плей-офф», – сказал главный тренер «Бостона». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
logoБостон
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
logoДжим Монтгомери
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