«Бостон» выиграл 2 матча за 2 дня с общим счетом 5:0 после 2:8 от «Каролины». Корписало и Сваймен сделали по шатауту
«Бостон» выиграл 2 матча за 2 дня с общим счетом 5:0 после 2:8 от «Каролины».
«Брюинс» одержали победы над «Оттавой» (3:0) и «Сиэтлом» (2:0) в регулярном чемпионате НХЛ после разгромного поражения от «Харрикейнс».
Вратари команды Йоонас Корписало (20 сэйвов с «Сенаторс») и Джереми Сваймен (23 сэйва с «Кракеном») сделали первые шатауты в сезоне.
Команда под руководством Джима Монтгомери набрала 13 очков в 13 играх и идет на 4-м месте в Атлантическом дивизионе.
Монтгомери о неудачах «Бостона»: «Это поможет улучшить результаты в плей-офф, надеюсь. В прошлые годы мы лидировали в лиге в ноябре, но в итоге ничего не добились»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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