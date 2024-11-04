Пастрняк не выходил на лед в 3-м периоде матча с «Сиэтлом» по решению тренера «Бостона». Давид не забил в 4-й игре подряд, сегодня – 7 бросков за 14:21

Давид Пастрняк не играл в 3-м периоде матча с «Сиэтлом» по решению тренера.

«Бостон» обыграл «Кракен» (2:0) в регулярном чемпионате НХЛ .

Форвард «Брюинс» Давид Пастрняк не провел ни одной смены в третьем периоде, хотя находился на скамейке команды.

«Я так решил. Это все, что я собираюсь сказать по этому поводу», – сообщил главный тренер «Бостона » Джим Монтгомери после игры.

За 14:21 в первых двух периодах чешский нападающий 7 раз бросил в створ и допустил 2 потери шайбы.

Матч без голов стал для 28-летнего игрока 4-м подряд (0+3 на отрезке). Всего в сезоне у него 11 (6+5) баллов в 13 играх при полезности «минус 4».

Отметим, что по ходу прошлогодней серии плей-офф с «Торонто» Монтгомери заявлял, что Пастрняку нужно активизироваться на фоне 0+0 в 5-й и 6-й играх. В итоге в 7-м матче Давид стал автором победной шайбы в овертайме.