Ларионов о молодых игроках на серии буллитов против «Динамо»: «Все было сделано спонтанно. Обычно заранее пишем номера бьющих, а в этом матче называли имя прямо во время каждого раунда»
Игорь Ларионов рассказал о выборе исполнителей в серии буллитов против «Динамо» (5:4 Б).
— Почему выпустили молодых игроков на серию буллитов?
— Хоккей основан на интуиции. Есть заготовки, кто и когда бьет. Смотришь на игроков, которые острее в конкретном матче.
В этот раз все было сделано спонтанно. Обычно заранее пишем номера бьющих, а в этом матче называли имя прямо во время каждого раунда.
— Чем объясните выбор голкиперов в этом матче?
— Бочаров начинал матч из‑за того, что он играл в «Динамо». На буллиты выпустили Кульбакова, потому что он проявил желание: сказал, что выиграет серию. Я посоветовался с Хабибулиным, мы выпустили Кульбакова, и я рад, что Иван Иванович выиграл серию, — сказал тренер «Торпедо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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