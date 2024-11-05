Ларионов о молодых игроках на серии буллитов против «Динамо»: «Все было сделано спонтанно. Обычно заранее пишем номера бьющих, а в этом матче называли имя прямо во время каждого раунда» 

Игорь Ларионов рассказал о выборе исполнителей в серии буллитов против «Динамо» (5:4 Б).

— Почему выпустили молодых игроков на серию буллитов?

— Хоккей основан на интуиции. Есть заготовки, кто и когда бьет. Смотришь на игроков, которые острее в конкретном матче.

В этот раз все было сделано спонтанно. Обычно заранее пишем номера бьющих, а в этом матче называли имя прямо во время каждого раунда.

— Чем объясните выбор голкиперов в этом матче?

— Бочаров начинал матч из‑за того, что он играл в «Динамо ». На буллиты выпустили Кульбакова , потому что он проявил желание: сказал, что выиграет серию. Я посоветовался с Хабибулиным, мы выпустили Кульбакова, и я рад, что Иван Иванович выиграл серию, — сказал тренер «Торпедо ».