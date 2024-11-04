Ларионов о матче с «Динамо»: «Это хоккей, который возвращает людей на трибуны. Было все: интрига, голы, режиссура. Горжусь ребятами, все приложили усилия для результата»

Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче против «Динамо» (5:4 Б).

«Хочу поблагодарить соперника за хороший хоккей, а также каждого игрока нашей команды. Это хоккей, который возвращает людей на трибуны, приводит людей в хоккей.

В матче было все: интрига, голы, режиссура. Горжусь ребятами, таким образом рождается коллектив, появляются герои. Все игроки приложили усилия для результата.

Понимали, что сегодня праздник в стране. Знали, что будет большое количество наших болельщиков. Для нас было важно оправдать ожидания.

Мы играем, чтобы приносить удовольствие зрителям. Рад, что нам это удалось», – сказал главный тренер «Торпедо » Игорь Ларионов .