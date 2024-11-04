Игорь Ларионов рассказал, почему разбил звено Фирстов – Летунов – Артамонов.

В понедельник «Торпедо» обыграло «Динамо » в серии послематчевых буллитов со счетом 5:4. Звено Никиты Артамонова , Максима Летунова и Владислава Фирстова перед этой игрой возглавляло рейтинг самых результативных в регулярном чемпионате (17 голов).

– Почему отказались от тройки Фирстов – Летунов – Артамонов? Она все-таки самая результативная в лиге.

– Я разговариваю с игроками во время матчей. Мне важно понимать, все ли с ними в порядке. Летунов сказал мне, что устал. Артамонов немного захлебнулся в первом периоде. Надо было дать сыграть готовым хоккеистам.

– Результаты вашей команды последнее время не самые стабильные. Почему так происходит?

– Суть нашей игры, понимания команды, стандартов заключается в стабильности. В команде есть ребята, которые не выигрывали кубков.

Не хочется опускаться и подниматься по эмоциям. Волнообразные результаты разочаровывают. Мы пытаемся вселить в ребят веру, что главное – не то, с кем мы играем, а как мы играем. Такие матчи, как этот, дают надежду. Стабильность, которую мы хотим видеть, пока далека, но мы к ней придем, – сказал главный тренер «Торпедо » Игорь Ларионов.