Ларионов о том, что разбил звено Фирстов – Летунов – Артамонов в игре с «Динамо»: «Максим сказал, что устал. Никита немного захлебнулся в 1-м периоде»
В понедельник «Торпедо» обыграло «Динамо» в серии послематчевых буллитов со счетом 5:4. Звено Никиты Артамонова, Максима Летунова и Владислава Фирстова перед этой игрой возглавляло рейтинг самых результативных в регулярном чемпионате (17 голов).
– Почему отказались от тройки Фирстов – Летунов – Артамонов? Она все-таки самая результативная в лиге.
– Я разговариваю с игроками во время матчей. Мне важно понимать, все ли с ними в порядке. Летунов сказал мне, что устал. Артамонов немного захлебнулся в первом периоде. Надо было дать сыграть готовым хоккеистам.
– Результаты вашей команды последнее время не самые стабильные. Почему так происходит?
– Суть нашей игры, понимания команды, стандартов заключается в стабильности. В команде есть ребята, которые не выигрывали кубков.
Не хочется опускаться и подниматься по эмоциям. Волнообразные результаты разочаровывают. Мы пытаемся вселить в ребят веру, что главное – не то, с кем мы играем, а как мы играем. Такие матчи, как этот, дают надежду. Стабильность, которую мы хотим видеть, пока далека, но мы к ней придем, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
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