Сергей Черкас: «СКА набрал очки в 8 из 10 последних матчей. О каком кризисе можно говорить? Чемпионат длинный, плей-офф все расставит на места»
«О каком кризисе можно говорить, если СКА в 8 матчах из 10 последних набрал очки? Бывают игры, как в Мытищах, когда голы даются с большим трудом, когда вратарь соперника творит чудеса.
В игре с «Куньлунем» после травмы вернулся Марат Хайруллин, по которому все болельщики очень скучали, и сразу сделал отличную голевую передачу. Впервые с весны в официальном матче появился Павел Мойсевич и сыграл очень достойно.
Вообще смешат разговоры о кризисах. Пару недель назад петербуржцы забивали по восемь голов, наши многочисленные эксперты говорили, что СКА рано вышел на пик. Сейчас СКА чуть сбавил обороты, тут же появляются люди, которые кричат о кризисе.
Чемпионат длинный, нужно спокойно относиться и к сериям побед, и к неудачам, все равно плей-офф расставит все на свои места», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.
СКА проиграл 3-й матч подряд. Команда Ротенберга уступила «Куньлуню» (1:2 ОТ)
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий