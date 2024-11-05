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  • Сергей Черкас: «СКА набрал очки в 8 из 10 последних матчей. О каком кризисе можно говорить? Чемпионат длинный, плей-офф все расставит на места»
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Сергей Черкас: «СКА набрал очки в 8 из 10 последних матчей. О каком кризисе можно говорить? Чемпионат длинный, плей-офф все расставит на места»

Сергей Черкас высказался о поражении СКА в матче с «Куньлунем» (1:2 ОТ).

«О каком кризисе можно говорить, если СКА в 8 матчах из 10 последних набрал очки? Бывают игры, как в Мытищах, когда голы даются с большим трудом, когда вратарь соперника творит чудеса.

В игре с «Куньлунем» после травмы вернулся Марат Хайруллин, по которому все болельщики очень скучали, и сразу сделал отличную голевую передачу. Впервые с весны в официальном матче появился Павел Мойсевич и сыграл очень достойно.

Вообще смешат разговоры о кризисах. Пару недель назад петербуржцы забивали по восемь голов, наши многочисленные эксперты говорили, что СКА рано вышел на пик. Сейчас СКА чуть сбавил обороты, тут же появляются люди, которые кричат о кризисе.

Чемпионат длинный, нужно спокойно относиться и к сериям побед, и к неудачам, все равно плей-офф расставит все на свои места», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

СКА проиграл 3-й матч подряд. Команда Ротенберга уступила «Куньлуню» (1:2 ОТ)

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoСКА
Сергей Черкас
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
logoМарат Хайруллин
logoКуньлунь Ред Стар
logoЧемпионат.com
logoПавел Мойсевич
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