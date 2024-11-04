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  • Дмитрий Васильев о словах Дюамель: «Фигурное катание давно стало глобализированным. Пусть задаст такой же вопрос нашим хоккеистам в НХЛ. Хотел бы услышать, в какое место ее пошлют»
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Дмитрий Васильев о словах Дюамель: «Фигурное катание давно стало глобализированным. Пусть задаст такой же вопрос нашим хоккеистам в НХЛ. Хотел бы услышать, в какое место ее пошлют»

Дмитрий Васильев прокомментировал слова Меган Дюамель о российских фигуристах.

Канадская фигуристка Меган Дюамель заявила, что россияне, сменившие гражданство, должны тренироваться в тех странах, которые представляют.

«Сила пропаганды делает свое дело. Она поражает многие умы, в том числе даже достойных, на первый взгляд, людей.

Вот в биатлоне тоже есть такой Самуэльссон, за правду якобы выступает. Наберется немало так называемых поборников честного и чистого спорта. Им бы почаще в зеркало смотреться, там можно увидеть неожиданные вещи.

Вообще не припомню, что при выборе места для тренировок или страны, за которую хочешь выступать, надо было спрашивать мнение Дюамель. Это уже слишком. Каждый спортсмен выбирает сам, тем более то же фигурное катание уже давно стало глобализированным.

Пусть Дюамель задаст такой же вопрос нашим хоккеистам в НХЛ. Хотел бы услышать, в какое место ее пошлют. Там-то вообще никто не смотрит на национальность, все тренируются, играют и побеждают вместе», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoНХЛ
logoДмитрий Васильев
logoМеган Дюамель
logoСебастьян Самуэльссон
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